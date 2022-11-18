Ağrı’da hareketli anlar: İranlının midesinden çıktı!

Yapılan incelemede çıkan cisimlerin; 3 paket halinde 124,9 gram metamfetamin, 4,65 gram reçine esrar olduğu belirlendi. F.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı...