Ağrı’da hurdacıda patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Doğubayazıt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından iş yerinde çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ağır yaralanan iş yeri ortağı Hüseyin K.'yi ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hüseyin K. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.