Ağrı’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Trafik ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Ağrı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanların çıkarılması için çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kaza mahallinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan durumu ağır olan 6 aylık E.N.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.