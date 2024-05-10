Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'da jandarmadan kaçakçılığa ve uyuşturucuya darbe
Giriş Tarihi: 10.5.2024 17:28 Son Güncelleme: 10.5.2024 17:58

Ağrı'da jandarmadan kaçakçılığa ve uyuşturucuya darbe

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda toplamda 830 paket kaçak sigara, 19.66 gram esrar ve 126.29 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da jandarmadan kaçakçılığa ve uyuşturucuya darbe

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde bir araçta yapılan aramada 830 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Ayrıca, il merkezinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir araçta ve araçta bulunan 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 38.72 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Son olarak, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada 19.66 gram esrar ve 87.57 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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Ağrı'da jandarmadan kaçakçılığa ve uyuşturucuya darbe
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