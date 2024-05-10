Ağrı’da jandarmadan kaçakçılığa ve uyuşturucuya darbe

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde bir araçta yapılan aramada 830 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Ayrıca, il merkezinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir araçta ve araçta bulunan 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 38.72 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Son olarak, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada 19.66 gram esrar ve 87.57 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.