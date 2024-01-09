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Giriş Tarihi: 9.1.2024 16:52 Son Güncelleme: 9.1.2024 16:55

Ağrı’da kaçakçılık operasyonu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, İran uyruklu bir şüphelinin dere yatağına attığı valizde 1237 adet botoks, 3100 gram safran, 150 adet sikke, 60 paket sigara, 6 paket elektronik sigara ve 2 adet kulaklık bulundu.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da kaçakçılık operasyonu

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrolü yaptı. Bu sırada aracından inerek elindeki valizle uygulama noktasından kaçmaya başlayan İran uyruklu bir şüpheli takibe alındı. Şüpheli, dere yatağına fırlattığı valizi bırakarak kayıplara karıştı. Valizde yapılan aramada, 1237 adet botoks, 3100 gram safran, 150 adet sikke, 60 paket sigara, 6 paket elektronik sigara ve 2 adet kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilik, İran uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Valilik, İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini de vurguladı.

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Ağrı’da kaçakçılık operasyonu
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