Ağrı’da kalp nakli bekleyen çocuğun hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Çetin Ailesi'nin, kalp nakli bekleyen oğulları Muhammed Ensar Çetin'in polis olmak istediğini İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'a iletmesinin ardından harekete geçen ekipler, Çetin için özel bir program hazırladı. Polis kıyafetleri ile evinden alınan Çetin, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Yunus ekiplerini ziyaret etti. Ekipler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Çetin, polislerle sohbet etti, araçları inceledi ve hatta trafik polis aracında anons yapma imkanı buldu.

Heyecan dolu bir günü tamamlayan Çetin, son olarak İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü İpar, Çetin'e polis mesleğini anlattı. İpar, "Polislik fedakarlık gerektiren bir meslek. Vatandaşlara hizmet etmek ve onları korumak bizim görevimiz. Sen de bir gün bizim gibi polis olabilirsin. Hayallerinden vazgeçme." dedi.

Muhammed Ensar Çetin, bir günlüğüne de olsa polis olma hayalini gerçekleştiren bu özel deneyim için İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve tüm polislere teşekkürlerini iletti.