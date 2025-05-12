Ağrı’da kalp rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah 3 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin yapılan ilk kontrollerinde konjenital kalp hastalığı bulunduğu belirlendi.

Bebeğin cerrahi tedavisinin yapılabilmesi için ileri düzey bir sağlık merkezine nakline karar verildi. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi. Bunun üzerine Ağrı'ya gönderilen ambulans uçak, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda hazır bekletildi. Bebek, hastaneden ambulansla havalimanına götürüldükten sonra uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine nakledildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre fedakârca çalıştığını vurgulayarak, bebeğin sağlığına kavuşması için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3.440 gram ağırlığında dünyaya gelen ve doğuştan konjenital kalp hastalığı tanısı konulan 16 saatlik yenidoğan bebek, ileri düzey tedavi gereksinimi nedeniyle Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Minik yavrumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.