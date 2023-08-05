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Giriş Tarihi: 5.8.2023 00:05 Son Güncelleme: 5.8.2023 00:23

Ağrı’da kamyonetle traktör çarpıştı: 6 yaralı

Ağrı’da bir kamyonetle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da kamyonetle traktör çarpıştı: 6 yaralı

Ağrı'da dün akşam saat 18:30 sıralarında meydana gelen olayda, Ağrı çevre yolunda, Doğubayazıt'tan Erzurum istikametine doğru seyir halindeki açık kasa kamyonet, yolda dönüş almak isteyen tezek yüklü traktörle çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücü Maruf Çelik'in yanı sıra araçta bulunan Behar Çelik, Medine Çelik, Evrım Dılan Çelik, Nurgul Çelik ve Ercan Çelik yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay sonrası korkup kaçan ve ismi öğrenilemeyen traktör sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Ağrı’da kamyonetle traktör çarpıştı: 6 yaralı
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