Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
Giriş Tarihi: 26.11.2021 17:26 Son Güncelleme: 26.11.2021 21:55

Ağrı’da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Akbudak köyünde köpeğini kurtarmak isterken kayalıklarda  mahsur kalan kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kıllıaslan'ın köpeği kayboldu. KIllıaslan köpeğini bulmak amacıyla kırsal kesimde arama yaptı.
Arama çalışması sırasında ilçeye bağlı Akbudak köyündeki dağlık alanda bulunan kayalıklarda köpeğinin mahsur kaldığını fark eden Kıllıaslan, köpeğini kendi imkânlarıyla kurtarmaya çalıştı. Bu sırada etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda kendisi de mahsur kalınca Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yardım çağrısı üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi Kıllıaslan ve köpeğini mahsur kaldıkları yerden halat yardımı ile kurtardı.

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Ağrı’da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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