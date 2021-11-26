Ağrı’da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kıllıaslan'ın köpeği kayboldu. KIllıaslan köpeğini bulmak amacıyla kırsal kesimde arama yaptı.

Arama çalışması sırasında ilçeye bağlı Akbudak köyündeki dağlık alanda bulunan kayalıklarda köpeğinin mahsur kaldığını fark eden Kıllıaslan, köpeğini kendi imkânlarıyla kurtarmaya çalıştı. Bu sırada etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda kendisi de mahsur kalınca Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yardım çağrısı üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi Kıllıaslan ve köpeğini mahsur kaldıkları yerden halat yardımı ile kurtardı.