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Giriş Tarihi: 17.12.2021 21:52

Ağrı’da mezarlık hırsızı suçüstü yakalandı

İHA
Ağrı’da mezarlık hırsızı suçüstü yakalandı

Ağrı’da mezarlıkların etrafını çevreleyen demir korkulukları çalmaya çalışan şahıs elinde suç aletiyle birlikte suçüstü yakalandı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehir Mezarlığında mezarlıkların etrafını çevreleyen demir korkulukların ve çeşmelerin bataryalarının çalındığına dair gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yapmış olduğu istihbari bilgi ve pusu çalışmaları neticesinde S.G isimli şahıs elinde suç aleti ve mezarlıktan sökmüş olduğu korkuluklarla birlikte suçüstü yakalandı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldıktan sonra, geçmişte işlediği farklı suçlardan dolayı tutuklandı.

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Ağrı’da mezarlık hırsızı suçüstü yakalandı
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