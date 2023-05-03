Ağrı’da orjinal insan saçı ele geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamalarında 5 bin 31 paket kaçak sigara, 2 bin 795 litre kaçak akaryakıt ve 397 adet insan saçı ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada "İl Jandarma Komutanlığınca 24 Nisan-02 Mayıs 2023 tarihleri arasında icra edilen yol kontrol uygulamalarında, 5 bin 31 paket kaçak sigara, 2 bin 795 litre kaçak akaryakıt ve 397 adet insan saçı ele geçirilmiştir.

Olaylarda yakalanan 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış olup, 10 araca el konulmuştur. Kaçakçılık ile mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.