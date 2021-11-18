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Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:59 Son Güncelleme: 18.11.2021 14:05

Ağrı’da sağlık çalışanına saldırı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da sağlık çalışanına saldırı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sıra nedeniyle çıkan tartışmada hastanede çalışan Ömer Söylemez darp edildi. Konuya ilişkin soruşturma açıldı. Öz Sağlık İş Sendikası ve Sağlık İl Müdürlüğü ise konun takipçisi olacaklarını söyleyerek yaşanan şiddeti kınadı. Darp edilen Ömer Söylemez ise; “Bu yaşananlara insan üzülüyor. Biz isteriz ki kimse mağdur olmasın ama kurallar var” dedi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan veri hazırlama memuru Ömer Söylemez, randevusuz sıra almaya gelen bir hastaya randevusuz sıra veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından hasta yakını memur Ömer Söylemez'e saldırarak darp etti.

Darp sonucu Söylemez, yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Almış olduğu darbeler ile yaralanan Ömer Söylemez darp raporu alarak şikayetçi oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı İl Başkanı Hakan Yıldırım yaptığı yazılı açıklamasında yapılan saldırıyı kınayarak: "Yeter artık can kaybı mı olması gerekiyor. Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Veri hazırlama personeli Ömer Söylemez abimiz müracatta hastalara sıra numarası verirken, randevusu olmadan yakınını muayene ettirmek isteyen bir hasta yakını istediğini elde demeyince sinsice arkadan yaklaşıp üyemizi elindeki cisimle darp etmiştir. Bu hususta sağlıkta şiddetin hiç bitmeyeceğini ve yaptırımların ağır olmadan son bulamayacağını bir kez daha Anlamış olduk. Öz sağlık iş sendikası olarak üyemizin yanındayız konunun takipçisiyiz. Aynı zamanda hukukçularımız da konunun yakinen takipçisidir. Ne gerekiyorsa yapılacaktır.' İfadelerini kullandı.

'SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KINAMA'

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise : "Hangi şartlar altında olursa olsun sizlere hizmet vermek için gece gündüz demeden görevleri başında bulunan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü ve fiziksel saldırı, bu kutsal görevi sürdürmekte olan sağlık çalışanlarımızı yaralamakta ve sağlık hizmetinin aksamasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" denildi.

'İNSAN ÜZÜLÜYOR'

Konuyla alakalı SABAH'a konuşan darp edilen hastane personeli Ömer Söylemez şunları söyledi; "Hastanede çalışıyordum. Benim birimim olmayan bir alanda olay gerçekleşti. Bir hasta geldi. Randevu almamış. Bende sıra veremeyeceğimi söyledim. O sırada öfkelendi. Bana vurmaya başladı. Hamdolsun genel durumum iyi. Sadece bu yaşananlara insan üzülüyor. Orada ben isterim ki herkesin işini yapayım. Kimse mağdur olmasın ama devletinde bir sistemi var. Geldi önce bu nasıl hastane diye bağırmaya başladı. Bizi burada suçlamaları insanı üzüyor. Hastane personelleri olarak biz gereken tavizi gösteriyoruz ama maalesef böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. İnşallah kimsenin başına böyle durumlar gelmez. Vatandaşlarımız uyulması gereken kurallara uyar da kimse zan altına kalmaz."

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Ağrı’da sağlık çalışanına saldırı
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