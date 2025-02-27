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Giriş Tarihi: 27.2.2025 13:40 Son Güncelleme: 27.2.2025 13:45

Ağrı'da şarampole uçan araçta can pazarı! AFAD ekipleri hayat kurtardı

Ağrı’nın Yoncalı köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da şarampole uçan araçta can pazarı! AFAD ekipleri hayat kurtardı

Alınan bilgiye göre, bugün saat 09.11 sıralarında, il merkezine bağlı Yoncalı köyü yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından araç içerisinde mahsur kalan 2 vatandaşın bulunduğu bilgisi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 2 araç ve 7 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekip, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde sıkışan 2 kişi sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ağrı'da şarampole uçan araçta can pazarı! AFAD ekipleri hayat kurtardı
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