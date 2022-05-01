Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'da şeker dağıtımında provokatörler onlarca koliyi yağmaladı
Giriş Tarihi: 1.5.2022 22:55 Son Güncelleme: 1.5.2022 23:17

Ağrı'da şeker dağıtımında provokatörler onlarca koliyi yağmaladı

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da şeker dağıtımında provokatörler onlarca koliyi yağmaladı

Ağrı Belediyesi tarafından şeker dağıtımı esnasında sabote etmek isteyen provokatörler kolileri kapmak için kalabalığı provoke ederek yetkililerin üzerine saldırdı, onlarca koliyi yağmaladı.

Ağrı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında her gün 2 kilo et dağıtımından sonra Ramazan Bayramı öncesinde de 2 kilo şeker desteğinde bulunacağını açıklamıştı. Bugün Ağrı Belediyesi hizmet binasına ait alanda daha önce müracaat eden 5 bin 400 kişiye şeker dağıtımı gerçekleşti. Şeker dağıtımı organizasyonu esnasında sabote etmek isteyen bazı art niyetli provokatörler kolileri kapmak için kalabalığı provoke ederek yetkililerin üzerine saldırdı, onlarca koliyi yağmaladı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Belediye hizmet binasına ait duvarlardan atlayarak geçmek isteyen vatandaşlar yetkililerle karşılaştı. İçerisinde 1'er kilo, 8 adet şekerin bulunduğu koliyi omuzlayan şahıslar kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Yoğun kalabalığın izdihamına maruz kalan yetkililer müdahale etmekte sorun yaşadı. Ağrı Belediyesine bağlı yetkililer daha sonra kalabalığı kontrol altına alarak vatandaşlara 2'şer kiloluk şeker ikramlarını tek sıra halinde dağıttı. Ramazan bayramı için Ağrı Belediyesi toplamda 5400 aileye 2'şer kiloluk şeker ikramında bulundu. Başkan Sayan konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:"Ağrı halkı başı dik ve gururlu 5400 kişiye 2'şer kilo olarak ikram edeceğimiz bayram şekeri organizasyonumuzu sabote edip hizmetimizi karalamak isteyen bir kaç provakatör Ağrı'yı temsil etmiyor, edemez. Onları sizin vicdanına havale ediyorum. Videoda tespit edilen kişiler hakkında şikayette bulunacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 ve 1 Mayıs açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
SON DAKİKA: Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
Son dakika: "ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna savaşını dünyaya yayacak!"
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
SON DAKİKA: Enflasyonun zirveden iniş tarihi! Mayıs sonrası düşüş başlar
SON DAKİKA | Anzelika Srabiants balkondan düşmüştü: Ukraynalı modelin son konuşması ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı'da şeker dağıtımında provokatörler onlarca koliyi yağmaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA