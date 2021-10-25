Ağrı’da silah kaçakçılarına operasyon

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte silah kaçakçılığı faaliyetlerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yürütülen çalışmalar kapsamında Tutak'a bağlı Erdal köyünde ikamet eden bazı kişilerin kalaşnikof (AK-47) marka uzun namlulu tüfek, ruhsatsız av tüfekleri ve ruhsatsız tabancaları kaçak yollarla yurda getirip yasal olmayan yollarla piyasaya sürmeye çalıştıklarını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen Polis özel harekat (PÖH) timleri, jandarma desteğiyle köydeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyip 4 evde arama yaptı.

Ev aramalarında, 3 AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 yivsiz ruhsatsız otomatik av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 220 AK-47 fişeği, 130 tabanca mermisi ve 95 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer şahıslar serbest bırakıldı.