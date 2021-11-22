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Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:45 Son Güncelleme: 22.11.2021 16:50

Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı'da iki aracın karıştığı trafik kazasında dört aylık hamile E.G. vefat ederken 3 kişi ise yaralandı.

Ağrı-Erzurum yolu üzerinde bulunan hastane kavşağında Eleşkirt ilçesi istikametinde giden E.A. (63)'nın yönetimindeki araç ile hastane istikametinde bulunan E.G. (38) yönetimindeki araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki araçta metrelerce sürüklenerek yoldan çıktılar. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana gelen kazanın hemen ardından kaza mahalline 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İhbar üzerine olay terine gelen Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik ekipleri kazanın gerçekleştiği yolun tek şeridini trafiğe kapatarak kontrollü araç geçişini sağladılar.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen araç şoförü E.G. olay yerinde kurtarılamayarak vefat etti. E.G.'nin hamile olduğu öğrenildi.

Diğer araçta bulunan şoför E.A., eşi M.A. (58) ve kızı A.A. (22) yaraları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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