Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
Giriş Tarihi: 12.7.2022 22:28 Son Güncelleme: 12.7.2022 22:30

Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Doğubayazıt Karayolu Suluçem Köyü kavşağında meydana gelen kazada, Ahmet Taştan sevk ve idaresindeki otomobil, Ekran Ilgın sevk ve idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışma sonrası meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan'ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Çimşit Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal İlgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralılardan Çimşit Taştan'ın burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
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