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Giriş Tarihi: 8.11.2024 17:00 Son Güncelleme: 8.11.2024 17:08

Ağrı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, kaza bugün saat 15.25 sıralarında Doğubayazıt'tan Iğdır istikametine seyir halinde olan aracın, Yeşilken bölgesinde tali yoldan kavşağa katılarak manevra yapmak isteyen yabancı minibüsle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Sürücü M.A. idaresindeki araç, çarpmanın etkisiyle yolun solundaki boş araziye savrularak takla attı. Kazada, M.A. ve araçtaki yolcu B.K. ile minibüsün sürücüsü Z.T. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

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Ağrı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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