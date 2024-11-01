Ağrı’da trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İl merkezindeki Erzurum Caddesi yönünden gelip 632. Sokağı takip ederek 623. Sokak istikametine seyir halindeyken, saat 07.40 sıralarında M.B. yönetimindeki araç bir tavukçuluk iş yerinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Berat Ensar Akagündüz'e çarptı.

Aracın sağ ön tampon kısmıyla çarptığı çocuk, ardından aracın tekerleklerinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Sürücü M.B. tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berat Ensar Akagündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü M.B., polisler tarafından gözaltına alındı. Vali Mustafa Koç, trafik kazasında hayatını kaybeden Berat Ensar Akagündüz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.