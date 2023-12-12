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Giriş Tarihi: 12.12.2023 14:27 Son Güncelleme: 12.12.2023 14:56

Ağrı'da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Ağrı'da 1 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Özel Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Yaka (16), tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kazada hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı dilemek için Hazreti Hamza Camisi taziye evine gitti. Vali Koç'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de eşlik etti.

Vali Koç, burada yaptığı açıklamada,"Bu acı olay hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında U.T. idaresindeki servis minibüsü ile N.P. idaresindeki kamyonetin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralanmıştı. Yaralı öğrencilerden Berfin Yaka, kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yaralı öğrencilerden Alihan Y. (14) ise yoğum bakımda tedavi altında tutuluyor.

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Ağrı'da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
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