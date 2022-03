Ağrı’da “Üreten Kadınlar Sergisi” açıldı

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi destekli Polis Eşi Beren Baran tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, kentte görevli polis eşleri ve Ağrılı kadınlar için açılan kurslarda üretilen süs eşyaları, el örgüleri, çocuklar için oyuncak ve çanta gibi ürünler sergisinin açılışı için İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi'nde program düzenlendi. Programa katılan Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindekiler, kadınlara çiçek ve karanfil hediye ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. Sergide açıklama yapan Ağrı Valisi Osman Varol, kadınların hayatın her alanında var olduğunu ve çoğu zaman erkeklerden daha başarılı işlere imza attıklarını söyledi.

'KADINLARI SADECE BİR GÜN DEĞİL HAYATIMIZIN HER GÜNÜ, HER SAATİNDE BAŞ TACI ETMEMİZ GEREKİYOR'



Son yıllarda hayatın her alanında Türkiye'de kadınların etkinliğinin arttığını dile getiren Vali Varol, "Bizlerin kadınları sadece bir gün değil hayatımızın her günü, her saatinde baş tacı etmesi gerekiyor. Kadınlarımızın hayatın her alanında etkin olmalarını, hak ettiği yeri almalarını sağlayacak bir felsefe ile hareket etmemiz gerekiyor. Onlara fırsat eşitliği ile ilgili bütün olanakları sağlamamız gerekiyor. Bunu sağladığımız ortamlarda memnuniyetle görüyoruz ki kadınlarımız, kendilerine verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getiriyor. Hatta birçok şeyi erkeklerden çok daha iyi bir şekilde yapıyorlar. Bugün yine memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye'de birçok alanda kadınlarımızın etkinliği giderek artıyor. Emin olun devletimiz, kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı olumsuz olayları, engellemek içinde çok önemli tedbirler alıyor. Özellikle İçişleri Bakanımızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Kadınlarımız ve çocuklarımıza karşı yapılan en ufak bir olumsuzluğu bile kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir bile çok fazla. Bunu da ortadan kaldırmak için çalışacağız" dedi.

'ÜRETEN KADINLAR OLARAK HAYATIN HER ALANINDAYIZ VE HEP VAR OLACAĞIZ'

Ağrı'da 'Üreten Ağrılı Kadınlar' projesinin koordinatörü ve aynı zamanda usta öğretici olan Polis Eşi Beren Baran ise açıklamasında, "Yaklaşık bir yıldır çalışmamızı sürdürüyoruz. Çalışmamız evdeki kadınlarımızın üretimine yönelik bir çalışma. Bayanlarımız evlerinde üretim yapıyorlar. Ürettikleri çalışmaları ve ürünleri de bugün sergiledik. Bu proje öncesinde evimde kurduğum atölyemde yaklaşık 6 yıldır üretim yapıyordum. Bu atölyemi gören bir arkadaşımla birlikte bunu projeye dökmek istedik. Sağ olsun Valimiz bizlere destek oldu. Halk Eğitim Merkezi desteği ile kadınlarımıza el işi kursu açtık. Bu kurslarımızda yaklaşık 40 Ağrılı ev kadınımıza eğitim verdik. İkinci kursumuzu da polis ve polis eşlerine açtık. Kurslarda eğitim alan kadınlarımız evlerinde üretim yaptılar. Bu kurrslarımız devam edecek. Anne bebek sepetleri, örgü oyuncaklar, hırka, kazak gibi ürünler yapıyoruz. Bu ürünleri satış yapıp aile ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra sevgi evlerinde kalan çocuklarımıza da hediye ediyoruz. Bu gün anlamlı bu günde de sergimizi açtık. Kadınlarımız üretime devam ediyor. Hayatın her alanındayız. Hep de var olacağız." ifadelerini kullandı.