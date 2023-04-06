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Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:00 Son Güncelleme: 6.4.2023 10:35

Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 16 kişi tutuklandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 21 şüpheli şahsın adreslerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 70 ekip, 257 personel ve 2 drone ile hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şahıs sonradan yakalan 1 firari şahıstan 16 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin yakalanması içinde çalışmalar devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeleri, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 1 kılıç, 4 bin 310 Türk Lirası, fişek ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama | Video

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Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
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