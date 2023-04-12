Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 12.4.2023 17:37 Son Güncelleme: 12.4.2023 17:38

Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir TIR'da yapılan aramada 34 kilogram150 gram eroin ele geçirildi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonunda İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı değerlendirilmesi üzerine Türk plakalı bir TIR ile aracın sahibi ve şoförü Ü.P.,'nin muhafaza altına alındığı belirtilirek "Araçta yapılan arama sonucunda; Vileda sapları içine küçük gramlık kilitli poşetlere konulmak suretiyle zulalanan 34 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, adı geçen 1 şüpheli şahıs tahkikat işlemleri için gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs adli işlemlerin rdından 13 Nisan 2023 günü mevcutlu olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecektir"denildi.

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Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
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