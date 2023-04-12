Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonunda İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı değerlendirilmesi üzerine Türk plakalı bir TIR ile aracın sahibi ve şoförü Ü.P.,'nin muhafaza altına alındığı belirtilirek "Araçta yapılan arama sonucunda; Vileda sapları içine küçük gramlık kilitli poşetlere konulmak suretiyle zulalanan 34 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, adı geçen 1 şüpheli şahıs tahkikat işlemleri için gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs adli işlemlerin rdından 13 Nisan 2023 günü mevcutlu olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecektir"denildi.