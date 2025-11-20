Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da yeraltına gömülü tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 16:59

Ağrı'da yeraltına gömülü tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, yeraltına gömülü halde bulunan fiber tank içerisinde 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ile bir adet elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçede bir iş yeri ve eklentisi olan bahçede gerçekleştirdikleri aramada, toprağa gömülü şekilde gizlenmiş fiber tank tespit etti. Tankta yapılan incelemede 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ile motorini aktarmak için kullanılan elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Eminyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

