Ağrı’dan 136 Afganistanlı kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 136 Afganistan uyruklu göçmen, jandarma eşliğinde Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinden minibüslere bindirilerek, Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Ariana Afgan Havayolları'na ait uçağa alınan göçmenler, ülkelerine gönderildi.

BEŞ AYDA BİN 920 AFGAN GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLDİ

Kentte göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmalarının bu hafta içerisinde devam edeceği belirtilirken, sınır dışı edilen 136 Afgan göçmen ile birlikte yılbaşından bu yana sınır dışı edilen Afgan düzensiz göçmen sayısı bin 920'ye ulaştı.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı operasyonlarının hız kesmeden devam ettiği belirtilerek bu kapsamda, Ağrı'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildiği belirtildi.

38 BİN 279 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Açıklamada yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 38 bin 279'a ulaştığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarımızda alınan en üst düzey tedbirlerin yanı sıra yanı sıra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik kolluk birimlerinin denetimleri tüm hızıyla sürmektedir. Yakalanan düzensiz göçmenler ise charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edilmektedir. Etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Yılbaşından bu yana Afganistan'a 26'ncı charter (özel uçak) seferi Ağrı'dan gerçekleştirilmiştir. Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirilerek, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderilmiştir. Böylece bu yıl Afganistan'a düzenlenen 26 charter seferi ile 4.278 ve tarifeli uçuşlarla 8.345 olmak üzere toplam 12.623 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Yılbaşından itibaren tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 38.279'a ulaşmıştır. 2023 yılında sadece Ağrı ilinden toplamda 1920 düzensiz göçmen ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 41.086 olarak kayıtlara geçmiştir. Böylece sınır dışı başarı oranı %93 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, 2022 yılında 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla birlikte toplam 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmişti."