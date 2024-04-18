Ağrı’dan Hatay’a yardım eli uzatıldı: Depremden etkilenen çocuklara 5 bin oyuncak ve 2 bin kitap gönderildi

Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un da katıldığı törende, Alpaslan Ortaokulu'ndan kalkan tırda oyuncaklar ve kitaplar dualarla uğurlandı. Vali Koç, yaptığı açıklamada, "Geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir deprem yaşadık. Depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii orada geleceğe umutla, heyecanla bakmamıza vesile olan, zor şartlarda eğitimlerine devam eden göz aydınlığımız yavrularımız var.

Bizler; buradaki yavrularımızla deprem bölgesindeki yavrularımız arasında yardımlaşma, paylaşma duygularını geliştirmek, aralarında kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, depremden etkilenen minik kalplerimizin her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek için Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde "Seni Unutmadık Kardeşim'' projesini hayata geçirdik." dedi.

Koç, proje kapsamında Ağrı'daki 24 okula 7 bin öğrenciye oyuncak, kitap ve çeşitli hediyeler gönderildiğini belirterek, "Oradaki yavrularımız bu sayede, hem yalnız olmadıklarını güzel kalplerinde hissedecekler, hem buradaki çocuklarımızın kendileriyle duygudaş olduklarının, onları unutmadıklarının bilincine varacaklar hem de kitapların ve oyuncakların büyüleyici ve öğretici dünyalarına dalarak vakit geçireceklerdir." diye konuştu.

Vali Koç, projeye emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu tür farkındalık oluşturan, çocuklarımız arasındaki paylaşma, empati, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran çalışmaların devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.