AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA TERCİH KILAVUZUNU YAYIMLADI

25 bin öğretmen atama kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmenin KPSS puanı kapsamında, 10 bin öğretmenin ise MEB AGS ile Akademi için atanacağını paylaşmıştı.

15 bin öğretmenin tercih başvuruları 17-21 Ekim tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 24 Kasım tarihinde ilan edilecek.