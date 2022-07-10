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Giriş Tarihi: 10.7.2022 17:10

Ah Nerede dizisi oyuncuları ve konusu: Ah Nerede karakterleri kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Ah Nerede tekrar bölümü ile Star TV ekranlarına geliyor. Yeşilçam filminin uyarlaması olan ve Tarık Akan'ın unutulmaz oyunculuğuyla akıllarımıza kazının yapım, günümüze uyarlandı. Ah Nerede dizisi oyuncuları ve konusu birçok dizisever tarafından sürekli olarak aratılıyor. Ferit'i Zehra'yı kim oynuyor soruları sıklıkla sorulmakta. Peki, Ah Nerede oyuncu kadrosunda kimler var, Tarık Akan'ı kim oynuyor? İşte detaylar!

Ah Nerede dizisi oyuncuları ve konusu: Ah Nerede karakterleri kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Ah Nerede dizi konusu ve oyuncu kadrosu 2022 yılı için düzenlendi ve senaryo günümüze uyarlandı. Heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü geçtiğimiz hafta yayımlandı. Bayram arasına giren dizi, tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerde genç oyuncular Nil Keser ve Oktay Çubuk yer almakta. Star TV ekranlarında yer alacak Ah Nerede dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte Ah Nerede dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!

AH NEREDE KONUSU

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat (Korhan Herduran) hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert) ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, Zehra ile karşılaşana kadar böyle bir hayat sürer. Burçak (Asena Keskinci), Nihal (Berfe Sancak) ve Sera (Melis Özçimen) aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar.

AH NEREDE DİZİ OYUNCULARI

Oktay Çubuk – Ferit

Nil Keser – Zehra

Tarık Pabuççuoğlu – Hakim

Ayşe Kökçü – Seniha

Merve Bengi – Nihal

Derya Alabora – Perihan

Miray Akar – Sera

Korhan Herduran – Murat

Asena Keskinci – Burçak

Aycan Koptur – Huriye

Ferit Aktuğ – Ali

Batuhan Sert - Ömer

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Ah Nerede dizisi oyuncuları ve konusu: Ah Nerede karakterleri kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
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