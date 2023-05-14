AHaber bölge müdürüne alçak saldırı

AHaber Kocaeli Bölge Müdürü Hakan Süer, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Süer saldırıdan yara almadan kurtulurken, karnından bıçaklanan oğlu Umut Süer yaralandı. Olay, dün sabah İzmit Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta meydana geldi. A Haber Kocaeli Bölge Müdürü, yerel bir TV'nin haber müdürü ve yerel bir internet sitesinin yayın koordinatörü olan Hakan Süer, oğlu Umut Süer ile çalıştığı yerel TV'nin binasına doğru yürürken kimliği belirsiz 3 kişinin önce küfürlü ardından da bıçakla saldırısına uğradı. Hakan Süer saldırıda yara almazken, karnından bıçaklanan oğlu Umut yaralandı. Saldırganlar ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Umut Süer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti saldırıyı şiddetle kınadı.