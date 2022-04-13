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Giriş Tarihi: 13.4.2022 11:46 Son Güncelleme: 13.4.2022 11:52

Ahır yangınında 16 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Ahır yangınında 16 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu

Uşak’ta meydana gelen ahır yangınında 16 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanlarını kurtarmak için yanan ahıra giren 53 yaşındaki küçükbaş hayvanların sahibi ise hafif yanıklarla yaralandı.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Şaban köyünde meydana geldi. Köy yolu üzerinde bulunan Fasık Metin'e (53) ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm ahırı kapladı. Bu esnada ahır sahibi Metin ahırda bulunan 16 küçük hayvanını kurtarmak için ahıra girdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Hayvanlarını kurtarmaya çalışan Fasık Metin ise hafif yanıklarla yaralandı.

Yangın sonrasında günün doğması ile birlikte acı bilanço ortaya çıktı. Meydana gelen ahır yangınında ahırda bulunan 16 küçükbaş hayvanın yanarak telef olduğu ortaya çıktı.

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Ahır yangınında 16 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu
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