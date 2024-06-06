Ahlak Büro polislerinden Beyoğlu’nda mekan denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri tarafından Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Taksim, İstiklal Caddesi, Cihangir ve Tarlabaşı çevresindeki çok sayıda eğlence mekanı denetlendi. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları tek tek kontrol edildi. Eğlence mekanlarındaki kişiler ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi ve üstleri arandı.

Uygulamalar çerçevesinde 448 kişi sorgulanırken, 119 araç ve 82 motosiklet kontrol edildi. Beyoğlu'nda 38 eğlence mekanı denetlendi. Denetimler sonucu 8 mekanda kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği, 3 mekanda canlı müzik izin belgesinin olmadığı, 7 mekanda mesul müdürlük belgesinin olmadığı, 5 mekanda ise TAPDK belgesinin güncel olmadığı, 7 mekanda sigortasız çalışan olduğu, 1 mekanda 18 yaşından küçük müşteri bulunduğu, 1 mekanın ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen eğlence mekanı zabıta ekiplerince mekan mühürlenirken, 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında tutanak tutuldu. Uygulamalarda 32 mekana işlem yapıldığı ifade edildi.