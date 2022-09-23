Ahlak polisinden masaj salonlarına operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde para karşılığında fuhuş yapıldığı ileri sürülen 89 masaja salonunu tek tek tespit etti.

CEZA YAĞDI

Ahlak polisinin peş peşe yaptığı operasyonlarda, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları işlediği belirlenen 109 kişiye adli işlem uyguladı. Öte yandan masaj salonu sahibi ve çalışanlarından 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca ekipler, kent genelinde 136 fuhuş olayında 189 kişiye toplam 285 bin 728 lira idari para cezası uyguladı.