Ahlaksız ilişkiye zorluyordu

İstanbulSultangazi'de, 27 yaşındaki Gülen Pamukçu'nun eski nişanlısı Ali Ulupınar tarafından öldürülmesine ilişkin İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tanık ifadesi damga vurdu. Mahkemede tanıklık yapan Bayram K., "Bana erkek arkadaşından ayrıldığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, grup sekse zorladığını, ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, kabul etmediği için şiddete maruz kaldığını, hatta cep telefonunu kırdığını söyledi. Kendisine bir şey olursa elindeki cep telefonunu ilgili makamlara vermemi isteyip, telefonu bana bıraktı. Üç gün sonra öldürüldüğünü öğrendim. Ben de telefonu savcılığa götürdüm" dedi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise Ali Ulupınar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ali Ulupınar, "Bir diyeceğim yok" şeklinde cevap verdi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.