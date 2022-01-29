Haberler Yaşam Haberleri Ahlaksız ilişkiye zorluyordu
Giriş Tarihi: 29.1.2022

Ahlaksız ilişkiye zorluyordu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Ahlaksız ilişkiye zorluyordu
İstanbul Sultangazi'de, 27 yaşındaki Gülen Pamukçu'nun eski nişanlısı Ali Ulupınar tarafından öldürülmesine ilişkin İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tanık ifadesi damga vurdu. Mahkemede tanıklık yapan Bayram K., "Bana erkek arkadaşından ayrıldığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, grup sekse zorladığını, ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, kabul etmediği için şiddete maruz kaldığını, hatta cep telefonunu kırdığını söyledi. Kendisine bir şey olursa elindeki cep telefonunu ilgili makamlara vermemi isteyip, telefonu bana bıraktı. Üç gün sonra öldürüldüğünü öğrendim. Ben de telefonu savcılığa götürdüm" dedi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise Ali Ulupınar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ali Ulupınar, "Bir diyeceğim yok" şeklinde cevap verdi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ABD'den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama! Putin'e gözdağı: Felaket olur
Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıkladı
Bakırköylülerden Kılıçdaroğlu'na protesto
Kendi servis ettiği görüntüleri unuttu, gazetecileri hedef aldı! İBB'den FOX'a 'görüntülü yalan haber' desteği
ABD Başkanı Biden ziyaret edecekti! Saatler önce köprü faciası: Çok sayıda yaralı!
Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan Gölü’nde
Yalnız Kurt'ta nefes kesen sahne: Kaç oğlum...
Son dakika: Sanayide enerji kısıtlaması yarın bitiyor! Bakan Dönmez duyurdu
Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Diler Saraç'tan acı haber! Diler Saraç hayatını kaybetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahlaksız ilişkiye zorluyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA