Ahlaksız savcı 3 ay görevden uzaklaştırıldı

Denizli'de görev yapan polis memuru Dursun G.Ö.'nün (40) geçtiğimiz yılki intiharının ardından, olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Hakan A. ile polisin eşi N.Ö. arasında duygusal birliktelik başladı. Soruşturma henüz neticelenmeden ikili arasında tartışma yaşandı ve ilişkileri bitti. Savcı Hakan A., N.Ö.'yü gizlice çektiği görüntüleri yaymak ile tehdit etti. Ardından sosyal medya üzerinden başka kadınlarla konuşarak N.Ö.'nün müstehcen fotoğraflarını gönderdi ve özel yaşamına dair bilgiler verdi. Bunun üzerine polis memurunun eşi, Başsavcılığa giderek Hakan A.'dan şikâyetçi oldu.Şikâyet üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Hakan A.'nın adliyedeki makam odası ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen tablette hem N.Ö.'ye hem de çok sayıda kadına ait müstehcen görüntüler ele geçirildi. Aynı zamanda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Hakan A. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. HSK Teftiş Kurulu Müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde HSK İkinci Dairesi, Hakan A.'nın 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.