Haberler Yaşam Haberleri Ahlaksız savcı 3 ay görevden uzaklaştırıldı
Giriş Tarihi: 18.9.2022

Ahlaksız savcı 3 ay görevden uzaklaştırıldı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ahlaksız savcı 3 ay görevden uzaklaştırıldı
Denizli'de görev yapan polis memuru Dursun G.Ö.'nün (40) geçtiğimiz yılki intiharının ardından, olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Hakan A. ile polisin eşi N.Ö. arasında duygusal birliktelik başladı. Soruşturma henüz neticelenmeden ikili arasında tartışma yaşandı ve ilişkileri bitti. Savcı Hakan A., N.Ö.'yü gizlice çektiği görüntüleri yaymak ile tehdit etti. Ardından sosyal medya üzerinden başka kadınlarla konuşarak N.Ö.'nün müstehcen fotoğraflarını gönderdi ve özel yaşamına dair bilgiler verdi. Bunun üzerine polis memurunun eşi, Başsavcılığa giderek Hakan A.'dan şikâyetçi oldu.
Şikâyet üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Hakan A.'nın adliyedeki makam odası ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen tablette hem N.Ö.'ye hem de çok sayıda kadına ait müstehcen görüntüler ele geçirildi. Aynı zamanda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Hakan A. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. HSK Teftiş Kurulu Müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde HSK İkinci Dairesi, Hakan A.'nın 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında önemli açıklama!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik 'ferrobor' adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ucuz ev ve arsa başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru e devlet ekranı!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Şanghay' çıkışı! Türkiye üye olacak mı? Çok net yanıt...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahlaksız savcı 3 ay görevden uzaklaştırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA