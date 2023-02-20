Haberler Yaşam Haberleri Ahlaksızlar iş başında! Yardım, bağış dolandırıcılığına dikkat!
Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:46 Son Güncelleme: 20.2.2023 11:56

Ahlaksızlar iş başında! Yardım, bağış dolandırıcılığına dikkat!

Millet olarak büyük bir felaketi yaşadığımız ve tek türek olduğumuz şu günlerde bile, kolay yoldan para kazanmak için binbir türlü ahlaksızlığa başvuranlar var. O ahlaksızların son olarak kullandığı yöntem “Oltalama” oldu.

ABBAS ÇAKAR
Ahlaksızlar iş başında! Yardım, bağış dolandırıcılığına dikkat!

Kahramanmaraş merkezli, 9 saat ara ile yaşanan 2 büyük depremden, 10 ilimiz etkilendi. Binlerce can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı felaket sonrası, insanların acil olarak barınma, gıda, ısınma, sağlık ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılamak için 8,5 milyon tek yürek oldu. Yaraları sarmak ve mağduriyetleri gidermek için gerçekleştirilen kampanyalar devam ederken, böyle bir dönemde bile depremzedeye yardım etmek isteyenleri dolandırmak için harekete geçen vicdansızlar oldu. O vicdansızlar, "Oltalama" ismi verilen yöntem ile "Yardım ve Bağış Dolandırıclığı"na başladı.

Deprem yardımı adı altında sahte ve taklit internet siteleri hazırlayarak hayırsever vatandaşları hedef alan kişiler konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'da uyarılarda bulundu. SİBERAY tarafından bu konuda vatandaşlara yapılan uyarılarda çeşitli iletişim kanallarıyla iletilen linklerin sahte yada taklit adresler olup olmadığını kontrol edilmesi, kamu kurumları, inşaat veya proje firmaları gibi kuruluşların isimleri kullanılarak oluşturulabilecek sahte bağlantı ve içeriklere karşı duyarlı olunması istendi.

ŞİFRENİZ İSTENİRSE VERMEYİN

Ayrıca telefonla arama veya mesaj yolu ile bankacılık şifrenizi isteyen kişilere karşı dikkatli olunması, bağış ve yardımlar konusunda resmi kurum ve kuruluşlara ait iletişim kanallarından yapılan duyuru ve bilgilendirmelerin takip edilmesi istendi.

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Ahlaksızlar iş başında! Yardım, bağış dolandırıcılığına dikkat!
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