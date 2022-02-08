Ahmet Çalık, Şanlıurfa ’da unutulmadı

Konyaspor Asbaşkanı Mehmet Orhan ile Şanlıurfalı Avukat Serdar Topdemir, Aralık ayında Ankara-Niğde otoyolunda trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Buhara Mahallesinde bulunan ilk, ortaokulu ve lise öğrencilerine 10 bin adet Ahmet Çalık formasını hediye etti.

Forma dağıtımına Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Güneydoğu TV Telemarkaj program yapımcılarından Mehmet Baylan, Mahmut Kılıç, Milli Eğitim Şube Müdürü, ŞUSKİ Özel kalem müdürü Mustafa Çadırcı katıldı.

10 BİN FORMANIN DAĞITILMASI NOKTASINDA KARAR ALINDI

10 bin formanın dağıtılması noktasında karar alındığını ifade eden ŞUSKİ Özel Kalem Müdürü Mustafa Çadırcı: "Bu isimler yaşatılmalı noktasından hareketle Şanlıurfalı hemşerimiz Avukat Serdar Tokdemir'in organizasyonuyla 10 bin formanın Şanlıurfa merkezli dağıtımı noktasında bir karar aldılar ve finansmanını kendileri ayarladılar ve Şanlıurfa'ya illetikleri formayı bizlerde Güneydoğu TV Telemarkaj program yapımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt hocamızın katılımıyla Buhara eğitim kampüsündeyiz. Gençlerimizle buluşturduk formalara güzel gözlerle baktılar bir o kadar da duygulandılar" dedi.

"AHMET ÇALIK İSMİNİ YAŞATMAK ÜZERE BU GÖREVİ TESLİM ALDIK"

Ahmet Çalık ismini yaşatmak üzere bu görevi teslim aldıklarını söyleyen Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt: "Bugün okullarımızda Ahmet Çalık adına forma dağıtımı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Konyaspor 6 numarayı artık tamammen emekliye ayırdı bundan sonra onlarda 6 numara olmayacak ama inşallah biz Ahmet Çalık ismini yaşatmak hem de çocuklarımıza spor sevgisini yaşatmak üzere bu görevi teslim almış bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra Ahmet Çalık gibi temiz, iyi futbolcular yetiştirmeye devam edeceğiz Şanlıurfa ve Konya arasında da büyük bir köprü oluşmuş durumda bu açıdan da" ifadelerini kullandı.

"KONYASPOR İLE ŞANLIURFA ARASINDA BİR KÖPRÜ OLUŞACAK"

Konyaspor ile Şanlıurfa arasında bir köprü oluşacağını ifade eden Güneydoğu TV Telemarkaj program yapımcısı Mehmet Baylan:"Mehmet Baylan, güzel oldu inşallah Konyaspor ile Şanlıurfa arasında bir köprü oluşacak. Ahmet Çalık da bu güzel organizasyonda dolayı öbür Dünya'da mutlu olacak" dedi. Programda yapılan konuşmalardan sonra forma dağıtımı gerçekleştirildi.