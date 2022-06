Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, boy ve kilosu kaç? Ahmet Çelik Gazi Koşusu’nu kaç defa kazandı?

AHMET ÇELİK GAZİ KOŞUSU KAÇ DEFA KAZANDI?

Mezun olduktan sonra Ankara'da sadece bir yarış kazandı. Çelik'in hayatı Hayatım adlı atla değişti. Bu Arap atı ile ünlendi. Jokey Ahmet Çelik, 7 kez Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.