Haberler Yaşam Haberleri Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, boy ve kilosu kaç? Ahmet Çelik Gazi Koşusu’nu kaç defa kazandı?
Giriş Tarihi: 26.6.2022 14:41

Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, boy ve kilosu kaç? Ahmet Çelik Gazi Koşusu’nu kaç defa kazandı?

Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, boy ve kilosu kaç? Ahmet Çelik Gazi Koşusu’nu kaç defa kazandı?

Ahmet Çelik Gazi Koşusu denince akla ilk gelen birkaç isimden biridir. Halis Karataş’ın Bold Pilot ile kırdığı zaman rekoru ile birlikte Ahmet Çelik’in üst üste Gazi kazanma rekoru hep anlatılır. Bu yıl da mutlak favorilerden biri olarak yarışa katılıyor. Ahmet Çelik kimdir, boyu ve kilosu kaç soruları bu sebeple sürekli aratılıyor. Bu yıl üst üste kazanma rekorunu uzatmak istiyor. Peki, Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Ahmet Çelik Gazi Koşusu'na Zala Bey atıyla katılacak. 96. Gazi Koşusu'nda büyük ödülün galibi tekrardan olmak istiyor. Üst üste kazanma rekoruna sahip olan jokey, rekorunu ilerletmek istiyor. Vatandaşlar da Ahmet Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında sorularını yöneltiyor. Koşu bugün yapılacak. Peki, Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar!

AHMET ÇELİK KİMDİR?

1987 Şanlıurfa Suruç doğumludur. 9 kardeşli bir aileden gelmektedir. Lise mezundur. 2001 yılında abisi at sahibi Mehmet Çelik'in ısrarı üzerine Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne kaydoldu ve 2003 yılında mezun olarak 2004 yılında profesyonel olarak at binmeye başladı.

AHMET ÇELİK GAZİ KOŞUSU KAÇ DEFA KAZANDI?

Mezun olduktan sonra Ankara'da sadece bir yarış kazandı. Çelik'in hayatı Hayatım adlı atla değişti. Bu Arap atı ile ünlendi. Jokey Ahmet Çelik, 7 kez Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.

GAZİ KOŞUSU TARİHİ

Gazi koşusu, ilk kez Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemiştir. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı kısrağın 1927 yılında kazandığı Gazi Koşusu'nu Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdir.

Bu önemli koşuyu 1929 yılında Celal Bayar "Cap Gris Nez" ve 1930 yılında İsmet İnönü "Olgo" isimli safkanlarıyla kazanmışlardır.

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Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, boy ve kilosu kaç? Ahmet Çelik Gazi Koşusu’nu kaç defa kazandı?
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