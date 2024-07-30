Ahmet çiftetelli oynadı, Justin Bieber paylaştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Aygün ailesinin 3 çocuğun en küçüğü olan Ahmet, ağabeyi ile birlikte gittiği düğünde oyun havası oynadığı görüntü yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ahmet'in çiftetelli oynadığı video, şarkıcı Justin Bieber tarafından 293 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabının hikayesinde paylaşıldı. Bieber'in paylaşımının ardından çok sayıda kişi videoyu izledi ve yorum yaptı.

Key Glock'un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan videonun dünya çapında paylaşılmaya başlanması üzerine Ahmet'in ailesine ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na çok sayıda mesaj geldi. Ahmet Aygün, videonun bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyledi. Aygün, Justin Bieber'in paylaştığı videoyu izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim" dedi.

Oynamayı çok sevdiğini ifade eden küçük çocuk, "Ağabeyim ile birlikte gittiğim düğünlerde oynarım. Yeter ki müzik olsun. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar değiyor" derken, Videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu da, "Ahmet çok yetenekli bir çocuk, müzik kulağı da çok iyi. Paylaştığım video Instagramda 13 milyon kez izlenmiş. Güzel bir duygu. Paylaşımımı Justin Bieber'in paylaşmasına şok oldum. Gurur duyduk tabii, mutluyuz" diye konuştu.

