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Giriş Tarihi: 30.7.2024 15:27

Ahmet çiftetelli oynadı, Justin Bieber paylaştı

Osmaniyeli 8 yaşındaki Ahmet Aygün, bir düğünde oyun havası eşliğinde çiftetelli oynadığı anların görüntüsünü 293 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Müzisyen olan ağabeyi ile birlikte düğünlere giden Ahmet Aygün, Bieber gibi ünlü olmak istediğini ifade ederek, “Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ahmet çiftetelli oynadı, Justin Bieber paylaştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Aygün ailesinin 3 çocuğun en küçüğü olan Ahmet, ağabeyi ile birlikte gittiği düğünde oyun havası oynadığı görüntü yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ahmet'in çiftetelli oynadığı video, şarkıcı Justin Bieber tarafından 293 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabının hikayesinde paylaşıldı. Bieber'in paylaşımının ardından çok sayıda kişi videoyu izledi ve yorum yaptı.

Key Glock'un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan videonun dünya çapında paylaşılmaya başlanması üzerine Ahmet'in ailesine ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na çok sayıda mesaj geldi. Ahmet Aygün, videonun bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyledi. Aygün, Justin Bieber'in paylaştığı videoyu izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim" dedi.

Oynamayı çok sevdiğini ifade eden küçük çocuk, "Ağabeyim ile birlikte gittiğim düğünlerde oynarım. Yeter ki müzik olsun. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar değiyor" derken, Videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu da, "Ahmet çok yetenekli bir çocuk, müzik kulağı da çok iyi. Paylaştığım video Instagramda 13 milyon kez izlenmiş. Güzel bir duygu. Paylaşımımı Justin Bieber'in paylaşmasına şok oldum. Gurur duyduk tabii, mutluyuz" diye konuştu.

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Ahmet çiftetelli oynadı, Justin Bieber paylaştı
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