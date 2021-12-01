Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı!

Alınan bilgiye göre, bugün saat 13.34'de Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ne bağlı E-87 karayolunun Bilentur mevkiinde eşi ile yolun karşısına geçmek isteyen Selman Oran isimli vatandaşa, o sırada motosikletiyle yolda hızla seyreden Ahmet Kaya çarptı.