Ahmet Soğuk dualarla uğurlandı

Ferizli ilçesinde AK Parti'den girdiği 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanan eski belediye başkanı Ahmet Soğuk dün uğrandığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Başkan Soğuk için bugün ikamet ettiği ve aynı zamanda görev yaptığı Ferizli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Evinde alınan helallik sonrasında Soğuk'u cenazesi Ferizli Merkez Camii'ne getirildi.

Soğuk ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Ferizli Belediyle Başkanı Mehmet Ata, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticilerinin yanı sıra iş, siyaset, spor camiasının önde gelen isimleri ve kalabalık bir cemaat katıldı.

Ferizli Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakiben Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında eski Başkan Ahmet Soğuk'un naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kocaali İlçesi Koğupelit Üst Mahalle Mezarlığı'na doğru yola çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Ahmet Soğuk cinayetinin ardından yaptığı açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını ifade etti. Yavuz, "Ferizli önceki dönem Belediye Başkanımızdan Ahmet Soğuk, silahlı saldırıya uğrayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Elbette olay tüm yönleriyle aydınlatılacak ve saldırgan veya saldırganlara hak ettiği ceza verilecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Ferizli İlçesi'nde AK Parti'den girdiği 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanan eski belediye başkanı Ahmet Soğuk, dün ilçenin Karadiken Mahallesi'ndeki tarla evinden sabah saatlerinde ilçe merkezine gitmek için idaresindeki 54 UB 554 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Her iki tarafı mısır ekili tarla yolunda Soğuk'un otomobiline henüz kimliği belli olmayan silahlı saldırgan veya saldırganlar tarafından ateş açıldı. Aldığı mermilerle birlikte ağır yaralanan Soğuk aracından indi ve yaya olarak kaçmak istedi. Ancak 20 metre yürüyebilen Soğuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kanlar içinde yatan Soğuk'un hayatını kaybettiği sağlık ekibi tarafından tespit edildi. Yaşanan silah saldırı sonrasında Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri çevrede delil çalışması yaparken, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş olay yerine gelerek bizzat ekiplerden bilgi aldı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

AHMET SOĞUK KİMDİR?

Ahmet Soğuk 1960 yılında Sakarya'nın Kocaali İlçesi'nde dünyaya geldi. İlköğretimini Kocaali'de okuduktan sonra Adapazarı ve İstanbul da tüccar ve terzilik yaptı. 1989 yılında Refah Partisi Ferizli İlçesi Başkanı olarak aktif siyasete başladı. 1999-2004 yılları arasında Sakarya İl Genel Meclisi'nde Ferizli İlçesi'ni temsil etti. İl Genel Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanlığı ve Daimi Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu.

Soğuk, kurucu üyesi olduğu AK Parti Ferizli İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. 2009 yerel seçimleri öncesi, görevinden istifa ederek, AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve belediye başkanı olarak seçildi. 5 yıl görev yapan Ahmet Soğuk, 2014 seçimlerinde tekrardan aday olarak gösterildi ve bir kez daha Ferizli Belediye Başkanı olarak seçildi.

Soğuk, evli ve dört çocuk babasıydı.