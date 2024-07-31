Ahmet Soğuk katil zanlıları adliyeye sevk edildi... Tetikçi suçunu itiraf etti

Ferizli İlçesi'nde AK Parti'den girdiği 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanan Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, geçen 27 Temmuz 2024 günü ilçenin Karadiken Mahallesi'ndeki kanlı pusuda katledildi. Tarla evinden sabah saatlerinde ilçe merkezine gelmek için idaresindeki otomobiliyle yola çıkan eski başkana evinden 70-80 uzaklıkta ateş açıldı. Aracına 8-9 mermi isabet eden Soğuk direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracıyla fındık bahçesine girdi. Araçtan inen Ahmet Soğuk 20 metre gittikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan bu kanlı saldırı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un bizzat yönettiği operasyonun düğmesine basıldı. Ferizli'deki olay sonrasında kaçan şüphelilerin kullandığı araç Söğütlü İlçesi'nde polisin rutin yaptığı kontrole denk geldi. Polis ekibinin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçınca polis kaçan araç içinde cinayet şüphelilerin olma ihtimali üzerinde durdu. Yapılan soruşturmayla birlikte mahkeme kararı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibi Sakarya, İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzce'de yapılan baskında tetikçi olan 30 yaşındaki Muhammet Furkan Ö. ile sevgilisi, İstanbul'da yapılan silahı temin eden 29 yaşındaki Metin G. ve Sapanca'da yapılan seri baskında ise 39 yaşındaki Nihat E. ile 32 yaşındaki Onur E. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde çaprak sorguya alınan şüphelilerin verdiği ifadeyle birlikte polis isimleri açıklanmayan 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Cinayet Büro dedektifleri tarafından sorgulanan Muhammet Furkan Ö.'nün sevgilisi ile 2 iki şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

Sorguları süren şüphelilerin ilk verdikleri ifadelerde olay yerinde alkol aldıklarını ve eski başkan Ahmet Soğuk'un kendilerine 'burada alkol almayın' dediğini ve çıkan tartışmada olayın gerçekleştiğini ileri sürdü. Şüphelilerden Muhammet Furkan Ö. ise tetiği çektiğini itiraf ederken, Sapancalı olan Nihat E. ile kardeşi Onur'un E. ise suçlamaları kabul etmedi. İstanbul'a kaçan ve burada enselenen Metin E.'nin ise iddiaya göre cinayet silahını temin ettiği öğrenildi. Ancak polisin yaptığı soruşturmada şüphelilerin bölgeye sürekli gelerek tatbikat yaptığı belirlendi.

Tetikçi Muhammet Furkan Ö. olay öncesinde vurulacak kişinin başkan Soğuk'u olduğunu bilmediğini, öldürmek niyetinde olmadığını ve amacının korkutmak olduğunu ileri sürdü. Diğer 3 şüpheli ise suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdi. Olayda yakalanan şüphelilerin silahla tehdit gibi çeşitli suçlardan kabarık suç kayıtları olduğu da yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ile ortaya çıktı. Poliste sorgularında cinayet silahının yerini söyleyen şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda Söğütlü'deki bir alana polis arama yaptı.

Yaklaşık 40-50 kişilik polis memurunun yaptığı tek hat halinde aramada suç aleti olan 9 mm çapındaki silah ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından titizlikle muhafaza edilen silah balistik incelemeye alındı. Cinayet silahının başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı ise balistik inceleme sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi. Emniyette 4 gün sorgulanan 4 şüpheli bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Asayiş şube Müdürlüğü'nden alınarak Ferizli Adliyesi'ne sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk sırasında SABAH Muhabiri tetikçi Muhammet Furkan Ö.'ye "pişman mısın" sorusu üzerine "Evet pişmanım" dedi. Diğer şüpheli Nihat E. ise SABAH Muhabirinin "İşin içinde rant iddiası vcar, doğru mu" sorusuna cevap vermedi. Ferizli Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermeye başlayan şüphelilerin mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Bu arada Sakarya polisi Ahmet Soğuk cinayetiyle ilgili olarak Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) arsalarla ilgili bir bağlantı olup olmadığını mercek altına aldı.

Öldürülen Başkan Soğuk'un görev yaptığı zamanlarda Ferizli OSB'den yer alacakların mutlaka fabrika kurması gerektiğini savunduğu ve yine OSB çevresindeki tarla satışlarına karşı çıktığı biliniyordu.

AHMET SOĞUK KİMDİR

Ahmet Soğuk 1960 yılında Sakarya'nın Kocaali İlçesi'nde dünyaya geldi. İlköğretimini Kocaali'de okuduktan sonra Adapazarı ve İstanbul da tüccar ve terzilik yaptı. 1989 yılında Refah Partisi Ferizli İlçesi Başkanı olarak aktif siyasete başladı. 1999-2004 yılları arasında Sakarya İl Genel Meclisi'nde Ferizli İlçesi'ni temsil etti. İl Genel Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanlığı ve Daimi Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu.

Soğuk, kurucu üyesi olduğu AK Parti Ferizli İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. 2009 yerel seçimleri öncesi, görevinden istifa ederek, AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve belediye başkanı olarak seçildi. 5 yıl görev yapan Ahmet Soğuk, 2014 seçimlerinde tekrardan aday olarak gösterildi ve bir kez daha Ferizli Belediye Başkanı olarak seçildi. Soğuk, evli ve dört çocuk babasıdır.