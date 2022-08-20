Ahmetcan Kaplan kimdir? Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'lu Ahmetcan Kaplan, Hollanda Ligi ekiplerinde Ajax'a transfer oldu. Son dakika gelişmesinin ardından futbolcuyla ilgili bilgilere erişmek isteyenler "Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?" sorularına cevap aranmaya devam ediliyor.

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'la ilgili bilgiler şöyle;