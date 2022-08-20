Haberler Yaşam Haberleri Ahmetcan Kaplan kimdir? Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 20.8.2022 01:14 Son Güncelleme: 20.8.2022 01:14

Ahmetcan Kaplan kimdir? Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax’la sözleşme imzaladı. Son dakika transfer haberinin ardından oyuncuya ilişkin bilgiler merak edilerek “Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?” soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Ahmetcan Kaplan kimdir? Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'lu Ahmetcan Kaplan, Hollanda Ligi ekiplerinde Ajax'a transfer oldu. Son dakika gelişmesinin ardından futbolcuyla ilgili bilgilere erişmek isteyenler "Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?" sorularına cevap aranmaya devam ediliyor.

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'la ilgili bilgiler şöyle;



Futbol kariyerine 1 Temmuz 2018'de Trabzonspor altyapısında forma giyerek başlayan 19 yaşındaki futbolcu, ardından Trabzonspor 16 yaş altı takımına geçti.

22 Ocak 2019'da Trabzonspor 17 yaş altı takımına, 4 Ağustos 2020'de Trabzonspor 19 yaş altı takımında oynayan stoper oyuncusu, 11 Kasım 2020'de de Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.



Ahmetcan Kaplan, 27 Eylül 2021 tarihinde geçen sezon ligin 7. haftasında Alanyaspor maçıyla ilk kez A takım formasını giydi.

Bordo-mavili futbolcu, 1 yıla yakın sürede Avrupa'nın önemli kulüplerinden Ajax'a transfer olmayı başardı.

AHMETCAN KAPLAN BİYOGRAFİSİ

Doğum tarihi: 16 Ocak 2003 (19 yaşında)

Doğum yeri: Trabzon, Türkiye

Boyu: 1,89 m (6 ft 2 1⁄2 in)

Mevkii: Stoper

AHMETCAN KAPLAN KULÜP BİLGİLERİ

Kulübü: Ajax

KAYNAK: AA - Vikipedia

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Ahmetcan Kaplan kimdir? Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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