Ahmet’in artık iki bisikleti var

Tek bacağıyla kullandığı bisikletinin çalındığını ve hırsızın geri getirmesini sosyal medyada paylaşan Ahmet'in çığlığına bir hayırsever duyarsız kalmadı. Yeni bisikletine kavuşan Ahmet Dönmez, "Bisikletimin benim ayağımdı. Hayallerime kavuşturan hayırsevere çok teşekkür ediyorum" dedi.

SOL BACAĞINI KAYBETTİ

19 yıl önce babası Gani Dönmez'in kullandığı kamyonetin ön lastiğinin altında kalan Ahmet sol bacağını kaybetti. Acı olaydan sonra tek bacağıyla hayata tutunmaya çalışan Dönmez, spora yöneldi ve 3 yıl önce bisiklet sürmeye başladı. Aldığı yarış bisikletiyle kilometrelerce pedal çeviren ve yarışmalara katılan Ahmet geçtiğimiz hafta büyük şok yaşadı. Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evininin bahçesinde bulunan ve kilitlemeyi unuttuğu bisikleti çalındı. Ahmet durumu polise bildirdi.

ENGELLİ İNSANIN BİSİKLETİ ÇALINIR MI?

Bu arada Ahmet Dönmez sosyal medya hesabından bisikletini çalan hırsıza seslenerek, "Engelli bir insanın bisikleti çalınır mı? Çalan arkadaşa sesleniyorum. Lütfen bisikletimi geri getir. Benim hayallerimi çaldın" diyerek paylaşımda bulundu. Ahmet'in bu paylaşımına bir hayırsever kayıtsız kalmadı ve hemen devreye girerek gence çalındığı bisikletin aynısını hediye etti. Tekrar bisikletine kavuşan Ahmet çok mutlu oldu.

ANNEMİN MEZARINA GİDİYORDUM

4 Eylül'de İzmir'de bisiklet yarışlarına katılmak için antrenman yaptığını ifade eden Ahmet Dönmez, "Yarışlara hazırlandığım için antrenmandan yorgun geliyorum. O nedenle bisikletimi kilitlemeyi unutmuşum. Hırsız da bisikletimi çaldı. Bisikleti ben tek ayakla sürüyorum. Bisiklet benim elim, ayağım. Benim ikinci hayatım. Ayrıca her ay ben 200 kilometre uzaklıkta bulunan annemin mezarına gidip geliyorum. Maddi imkanım olmadığı için bisiklet alamayacaktım ve yarışmaya katılamayacaktım. Beni sevindiren hayırsevere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.