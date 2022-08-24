Ahmet’in sesini hayırsever duydu, ikinci hayatına kavuştu

ANNEMİN MEZARINA GİDİYORDUM

4 Eylül'de İzmir'de bisiklet yarışlarına katılmak için antrenman yaptığını ifade eden Ahmet Dönmez, "Yarışlara hazırlandığım için antrenmandan yorgun geliyorum. O nedenle bisikletimi kilitlemeyi unutmuşum. Hırsız da bisikletimi çaldı. Bisikleti ben tek ayakla sürüyorum. Bisiklet benim elim, ayağım. Benim ikinci hayatım. Ayrıca her ay ben 200 kilometre uzaklıkta bulunan annemin mezarına gidip geliyorum. Maddi imkanım olmadığı için bisiklet alamayacaktım ve yarışmaya katılamayacaktım. Beni sevindiren hayırsevere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.