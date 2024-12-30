Ahşap binada çıkan yangın can aldı

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Tabur Ağası Sokak'ta bulunan ahşap binada çıktı. 3 katlı ahşap binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın çatısını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatalı parklar nedeniyle sokakta ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları ekipler kaldırdı. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında binada bulunan 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemede cesedin evde yalnız yaşayan 44 yaşındaki Salih Gürtepe'ye ait olduğu belirlendi.

Ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Komşuları Salih Gürtepe'nin tek yaşadığını ve havanın soğuması nedeniyle elektrik soba kullandığını yangının bu yüzden çıkmış olabileceği kaydedildi.