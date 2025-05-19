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Giriş Tarihi: 19.5.2025 12:23 Son Güncelleme: 19.5.2025 12:43

Sarıyer’de ahşap binada çıkan yangın yan binaya da sıçradı

İstanbul Sarıyer’de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın yanında bulunan tadilattaki boş binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın korku ve panik yarattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sarıyer’de ahşap binada çıkan yangın yan binaya da sıçradı

Yangın, saat 15.45 sıralarında Emirgan Mahallesi Ata Caddesi'ndeki 2 katlı ahşap binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen tadilattaki 2 katlı boş binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmalarının ardından yangını söndürdü. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Sarıyer’de ahşap binada çıkan yangın yan binaya da sıçradı
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