Ahşap evde çıkan yangında 96 yaşındaki adam hayatını kaybetti

AHŞAP EVDE ALEVLER BÜYÜDÜ

Yangın, Marangeçili Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 96 yaşındaki Kadir Yıldız'ın evinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Ahşap olan evde bir anda alevler büyüyünce yaşlı adam içeride mahsur kaldı. Yıldız'ın komşuları yangını görünce bir taraftan itfaiyeyi arayarak yardım çağırırken bir taraftan da alevlere kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu, ancak ahşap ev kısa sürede alevlere teslim olup küle döndü. Çöken ev içine giren itfaiye erleri Kadir Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatırken yaşlı adamın cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.