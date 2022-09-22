Ahşap kapakları kırarak çıkardılar… Tam 73 kilo 550 gram…

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri söz konusu adreste bulunan büyük kolilere tepki verince koliler açıldı.
Kolilerden çıkan cam yemek saklama kaplarının ahşap kapaklarına "Zula" yapılarak saklanmış uyuşturucu maddeler tek tek çıkarıldı.
O anlar polis kameralarına yansıdı. Ahşap kapakların içerisinden toplamda 73 kilo 550 gram Afyon Sakızı çıktı. Bir uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.