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Giriş Tarihi: 10.6.2022 14:36 Son Güncelleme: 10.6.2022 15:41

Ahşap kapıları bile çaldılar… Biri yakalandı…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ahşap kapıları bile çaldılar… Biri yakalandı…

İstanbul’dan bir adrese giren iki hırsız, adresin ahşap kapılarını bile çaldı. Hırsızlardan 1’i Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Şişli'de iki hırsız, gece saat 04.00 sıralarında İzzet Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine girdi. Hırsızlar, iş yerindeki sekiz adet araç lastiğini, iki demir kapıyı ve üç ahşap kapıyı bile çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen iki hırsızdan B.N., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. "Otodan Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 32 suç kaydı bulunan B.N. adliyeye sevk edildi ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. B.N.'nin suç ortağı aranıyor.

Ahşap kapıları bile çaldılar! Hırsızlardan biri yakalandı | Video

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Ahşap kapıları bile çaldılar… Biri yakalandı…
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