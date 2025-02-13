Ahşap oyma ustasından ‘kangal’ heykeli

Sivas'ta Zanaatkârlar Çarşısı'nda ahşap oymacılık ve metal işlemeciliği yapan babası Hayati Ünsal (55) ile birlikte çalışan Yavuz Ünsal (26), farklı bir çalışma yapmak istedi. Sivas'ın simgeleri arasında yer alan kangal köpeğinin ahşap heykelini yapmaya karar veren Ünsal, ladin ağacından yaklaşık 1 yıllık çalışmayla bire bir boyutlarda kangal köpeği heykelini tamamladı. Dükkânda sergilenen ahşap heykel, müşterilerden de yoğun ilgi gördü. Yavuz Ünsal, "Babamla bir gün 'Kangal köpeği yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?' diye düşünürken bir tablo yaptık. Tablodan sonra gerçek kangal köpeği boyutlarında çıkartabilir miyiz diye iddialaşma sonucunda başladık. Kangal köpeğini yapmamız, aldığımız ahşabın kuruması, işlenmesi, şekil alması ve boyası tam 1 yılımızı aldı. Artık dükkânımızın önünde maskotumuz oldu. Kangal köpeğini yaparken ağaç olarak ladin kullandık. Tasması da el yapımıdır. Çarşımızda bulunan farklı ustalarımızdan destek alarak tasmasını oluşturduk. Her şeyiyle el yapımı oldu" dedi. DHA